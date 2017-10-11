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السيطرة على حريق مصنع غير مرخص في القليوبية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق مصنع غير مرخص في القليوبية

11:28 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السيطرة على حريق مصنع غير مرخص في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في مصنع غير مرخص بقرية سندوة مركز الخانكة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس مأمور مركز الخانكة، بنشوب حريق في مصنع مراتب غير مرخص بقرية سندوة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده وتبين من تحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أن المصنع غير مرخص، وأن الحريق شب نتيجة عدم وجود اشتراطات الأمن والأمان به وأنه ملك "شريف. ا. ع" والذي تم التحفظ عليه لسؤاله حول الواقعة.

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