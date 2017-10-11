"التغذية في مرحلة المراهقة".. بقافلة لجامعة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

نظمت إدارة القوافل بجامعة المنوفية، قافلة من كلية الاقتصاد المنزلي، زارت خلالها مدرسة أحمد عبدالحكيم الإعدادية بقرية المصيلحة بشبين الكوم، تناولت العديد من النصائح حول التغذية السليمة بفترة المراهقة.

وأكد المشاركون في القافلة، أن لكل مرحلة من المراحل العمرية التي يمر بها الفرد صفاتها ومميزاتها، ما يتناسب مع الدور الذي سوف تقوم به في الحياة ومن أهم مراحلة هي مرحلة البلوغ أو النمو والنضج أي مرحلة المراهقة وهي الفترة التي تبدأ بظهور علامات البلوغ إلى النضوج الكامل، حيث يحدث فيها نضوج عضوي وتطور عقلي من الطفولة إلى البلوغ وهي تختلف في مدتها وتوقيتها من مراهق لآخر واتفق العلماء على تسمية الفترة من العمر من 10 - 19 سنة بفترة المراهقة حيت تحدث في البنات في الفترة ما بين 10-18 عامًا والأولاد من 11-19 الأولاد حيث يتعرضوا لتغيرات جسدية وفسيولوجية ونفسية وسلوكية تؤثرعلى الحالة الغذائية لهم.

وأشار المشاركون في القافلة، إلى أن النمو الجسمي السريع يتطلب زيادة من الطاقة الحرارية والعناصر الغذائية الأخرى فالغذاء المتوازن الصحي خلال مرحلة المراهقة لا يفيد فقط في النمو الأمثل والصحة الجيدة خلال هذه المرحلة، بل يفيد أيضًا بالوقاية من الأمراض المزمنة فيما بعد.

وشارك في القافلة الدكتور خالد علي شاهين وكيل كلية الاقتصاد المنزلي، والدكتورة ياسمين صلاح الدين.