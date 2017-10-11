«زيزو» يكشف طلب المايسترو وكواليس هتاف «عايز تغيظه هاتله زيزو»

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كشف عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس الهتاف الشهير الذي كانت تناديه به جماهير الأهلي "عايز تغيظه هاتله زيزو"، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، في تصريحات إذاعية.

وقال نجم النادي الأهلي السابق، إن الكاتب الصحفي حمدي النحاس بجريدة المساء، هو من كتب هذا الهتاف على صحفات الجريدة بعد إحدى المباريات، خصوصا وأنه كان مميزا بالعناوين.

وأضاف عبد العزيز عبد الشافي: "هذا الهتاف كان من ضمن العناوين اللي كتبها علي وأثرت في جماهير الأهلي وأصبحت هتافا لي في المدرجات، كما أنه قام بكتابة عنوان آخر (غاب زيزو فلعب بيبيو والاتنين يغيظوا)، وده كان ليه تأثير كبير أوي على الناس".

وأردف مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي، بأنه حتى الآن ما زال يفضل العمل كمدير فني وينتظر الفرصة المناسبة للعودة، قائلا: "المهنة الأساسية لي التدريب وأشعر أنني قادر على هذا".

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وأضاف نجم النادي الأهلي السابق: "بعدما تركت منصبي كمدير لقطاع الكرة في الأهلي تلقيت عروضا ولكن كانت أقل من طموحاتي، العرض لا بد وأن يكون مناسبا للمرحلة الحالية والكيان الذي أنتمي إليه".

وأكمل عبد العزيز عبد الشافي بأنه "لا يفضل فكرة تغيير المناصب والتنقل بين العمل الفني والإداري، مؤكدًا: "تغيير المناصب لا أفعله إلا مع الأهلي فقط، تعلمنا في الأهلي أن لا نقول (لا) عن أي طلب يطلب منا".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "في عهد صالح سليم كنت مدربا لفريق 14 عامًا، وطلب مني المايسترو تولي منصب مدير الكرة بالفريق الأول، ولكنني رفضت في البداية".

وأتم مدير قطاع الكرة السابق بالنادي الأهلي: "صالح قال لي لا يجب أن أرفض طلب الأهلي، وطلبت منه وقتا للتفكير، وفي اليوم التالي وافقت بعد أن حددت أهدافي".