إحالة عدم توريد رسوم دراسية محصلة إلى النيابة العامة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عدد من المخالفات بإحدى المدارس التابعة لإدارة دار السلام التعليمية إلى النيابة العامة، بسبب تحصيل مبلغ 32 ألف و580 جنيهًا رسوم مدرسية من التلاميذ وعدم توريدها إلى الحساب الموحد بالإدارة.

وأوضح "المحافظ" أنه تم كشف الواقعة، عقب تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام والتفتيش المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، للتوجه إلى المدرسة للوقوف على مدى انضباط العاملين بها والكشف عن أي مخالفات.

وتبين للجنة بعد التفتيش والفحص قيام أحد الموظفين بالمدرسة بتحصيل الرسوم بمفرده وعدم قيام مدير المدرسة بتشكيل لجنة لجمع الرسوم، وعدم توريد تلك المبالغ المحصلة، والتي بلغت 32 ألف و580 جنيهًا إلى الحساب الموحد بالإدارة التعليمية التابعة بدار السلام.

وأضاف "المحافظ" أنه تبين للجنة أيضًا قيام مدير المدرسة بإخلاء طرف الموظف الذي قام بجمع الرسوم وإخلاء طرفه هو شخصيًا بدون صدور أمر نقل لهم وعدم تسليم السجلات لأحد العاملين بالمدرسة رسميًا واحتفاظه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمدرسة منذ تاريخ الإخلاء يوم 26/9 وحتى يوم 28/9/2017.

وقال عبدالمنعم إنه تم الكشف أيضًا عن قيام مدير المدرسة بالتعاون مع ثلاث موظفين بالمدرسة بتحميل الكتب المدرسية والأوراق الخاصة عن الأعوام السابقة، وأخذها من المدرسة، وعدم نقلها إلى مخازن الإدارة التعليمية، و مساومة العامل بالمدرسة أثناء تواجده بنقله إلى مدرسة أخرى والتلاعب بدفتر الحضور والإنصراف والتشطيب عليه بالسجل بدون وجه حق ثم السماح له بالتوقيع عن المدة التي تم الشطب عليه فيها بعد قبوله بالمساومة ورضوخه لهم، كما ثبت سوء حالة النظافة وتهالك أسلاك ومفاتيح الكهرباء بالمدرسة ما يعرض حياة الطلاب للخطر وعدم الانضباط وتواجد التلاميذ خارج الفصول وخارج سور المدرسة.