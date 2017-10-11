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بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر "روبوتكس" بمشاركة 200 طالب بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر "روبوتكس" بمشاركة 200 طالب بالمنوفية

11:20 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

افتتح الدكتور عبدالناصر عبد الجواد وكيل كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل عميد الكلية، اليوم الأربعاء، فعاليات مسابقة "الروبوتكس" للعام السابع على التوالى للعام الجامعى 2017/2018.

وأكد عبدالجواد، أهمية هذه المسابقة وإصرار الكلية على تنظيمها منذ عام 2010 الأمر الذى يعد تأكيدًا على اهتمام الكلية لتقديم كافة الخبرات للطلاب الجدد وتشجيعهم للاشتراك في مثل هذه المسابقات للتأكيد على الدور الأكبر للكلية وهو تخريج خريج مميز قادر على التعامل مع كافة صور التطور الذي يشهده سوق العمل خاصة في مجال الروبوت والإلكترونيات.

وأضاف القائم بعمل عميد الكلية، أن هذا العام هو العام السابع على التوالي للمسابقة التي تمتد على مدار العام لابتكار وتجميع الروبوت والقيام بمهام معينة أمام لجنة متخصصة من أساتذة الكلية يشارك فيها العديد من الفرق سواء من داخل الكلية أو من خارجها على مستوى كليات ومعاهد الهندسة بالجمهورية.

وتابع، أن ما يقرب من 200 طالب وطالبة بحوالى 50 فريقا يشاركون في المسابقة في ثلاث جولات مختلفة يتنافس فى كل جولة مايقرب من 17 فريق تقريبا على مدار اليوم وتحصل الفرق الثلاثة الأولى على شهادات تقدير وجوائز عينية وتقام المسابقة برعاية عدد من شركات الإلكترونيات الكبرى منها شركة النخيلي وشركة بيانات ومركز "ديسكفرى" وشركة "مايند وير" وشركة "آبك" للصناعات الإليكترونية.

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