الحلقة (17) من "زمن البرغوت2": "رويدة" تحاول قتل نفسها اعتراضًا على الزواج من "صفوان"

كتب : أحمد العميد السبت 27-07-2013 18:49

شهدت بداية الحلقة السابعة عشر من مسلسل زمن البرغوث الجزء الثاني، مظاهر الإرهاق والتعب على عفاف ما جعل حماتها أم شاهر تأمل في أن تكون حامل، وهو ما أثار الخوف لدى عفاف من ظن شاهر بها كونها مازالت بالنسبة له زوجة أخيه المتوفي وليست زوجته الفعلية، وتبارك حماتها شاهر ببشرتها تلك فيستغرب شاهر ولكنه سرعان ما يقتنع بحقيقة إرهاق عفاف، فيستغل ذلك التوقيت ويسألها إذا ما كانت قد أبدت عرض على أمه أن تزوجه أخرى من أجل أن ينجب، فجاوبته مؤكدة هي الأخرى مما يقطع آمال كلاهما العاطفية في الآخر.

وبإعياذ مستمر من وفيقة وأمها، يحاول عبده إجبار رويدة على الموافقة على الزواج من صفوان إلا أنها من فرط أساليب الضغط هددت بطعن نفسها بالسكين، مما أثار ذعر رشدي على أخته فذهب غاضبًا ويهدد عبده وصفوان ويحذرهما من تجديد ذلك الطلب مرة أخرى، فتبدأ صبحية في تفعيل رغبتها بطريقة أخرى بالتخطيط للضغط على عبده بحرمانه من زوجته وفيقة إذا ما تمت زيجة رويدة من صفوان، وحين إذن يستمع أبو صفوان إلى ذلك الحديث ويستشيط غضبًا إلا أن صبحية وصفوان يزعمون أن عبده هو من عرض على صفوان الزواج من أخته رويدة، فيذهب هو الآخر للضغط على رويدة ويحذرها إذا ما فكرت بالزواج من شخص آخر دون ابنه صفوان.

وطلبت سميحة من زوجها خيرو عدم العودة مع أهله إلى الشام، إلا حينما يعود أهلها وفي تردد دام طويلًا للتفكير في الأمر من قبل خيرو وأبيه، بعدها وافق أبو خيرو على ذلك المقترح حرصًا على سلامة سميحة النفسية.