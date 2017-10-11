وزير الإسكان: الدولة تدخل السوق العقاري بقوة لخدمة محدودي الدخل

كتب – محمد نصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تنفيذ ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، و150 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، وتم حجز أكثر من 55 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى والثانية.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم في وقت سابق، استحداث محور جديد للإسكان وهو "سكن مصر"، وطرح 40 ألف وحدة بالمشروع، لافتًا أن الدولة تدخل بكل هذه المشروعات السوق العقاري بقوة؛ لتلبية رغبات المواطنين من محدودي ومتوسط الدخل.

جاء ذلك، في كلمة وزير الإسكان، على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.