بعد نهاية التصفيات.. 6 منتخبات عالمية يفتقدها مونديال روسيا

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انتهت التصفيات المونديالية في القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية وآسيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا ولم يتبق سوى تصفيات القارة الإفريقية والملحق الأوروبي والملحق العالمي بين قارة آسيا وأمريكا الشمالية والملحق العالمي الآخر بين قارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

وضمنت المنتخبات التالية وجودها في مونديال روسيا 2018 الصيف المقبل: روسيا والبرازيل وإيران واليابان والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية والسعودية وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا ونيجيريا وكوستاريكا وبولندا ومصر وأيسلندا وصربيا والبرتغال وفرنسا وأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا وبنما.

وستستأنف باقي التصفيات الشهر المقبل من خلال الملحق الأوروبي الذي توجد فيه 8 منتخبات هي سويسرا وإيطاليا والدنمارك وكرواتيا والسويد وأيرلندا الشمالية واليونان وأيرلندا إلى جانب مباراتي الملحق بين الهندوراس وأستراليا وبيرو ونيورزلندا إلى جانب خوض الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية.

وأسفرت التصفيات حتى الآن عن تأكد غياب العديد من المنتخبات التي اعتادت الوجود في كأس العالم والظهور بقوة أيضًا، نستعرضها في السطور التالية كالآتي:

1- هولندا

سيغيب المنتخب الهولندي عن ثاني بطولة كبرى على التوالي بعد غيابه عن يورو 2016 الذي أقيم في فرنسا، وذلك بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعتها خلف فرنسا التي تأهلت مباشرة والسويد التي ستخوض الملحق الأوروبي.

وتمتلك هولندا تاريخًا كبيرًا مع كأس العالم، وذلك بعد وصولها إلى المباراة النهائية 3 مرات، الأولى عام 1974 عندما خسرت أمام ألمانيا الغربية والثانية عام 1978 وخسرت أمام الأرجنتين والأخيرة عام 2010 عندما خسرت أمام المنتخب الإسباني.

وبشكل عام شاركت هولندا في كأس العالم في 10 نسخ سابقة، كان آخرها النسخة السابقة عام 2014 في البرازيل واحتلت حينها المركز الثالث في البطولة.

2- الكاميرون

فشلت الكاميرون في الوصول إلى نهائيات روسيا بعدما حجزت نيجيريا بطاقة التأهل عن مجموعتها، وتعد الكاميرون من المنتخبات الإفريقية التي اعتادت المشاركة بصورة دائمة في المونديال من خلال المشاركة في 7 نسخ سابقة، وحققت أفضل إنجازاتها في مونديال إيطاليا 1990 بالوصول إلى ربع النهائي.

وما يزيد من حجم المفاجأة بغياب الكاميرون هو تحقيقها لقب كأس الأمم الإفريقية في بداية هذا العام بالفوز على المنتخب الوطني في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 والمشاركة بعدها في كأس القارات، وأتت آخر مشاركة للكاميرون في المونديال في النسخة الماضية في البرازيل وودعت حينها من دور المجموعات.

3- الجزائر

تعد الجزائر في السنوات الأخيرة من المنتخبات القوية الكبيرة في القارة الإفريقية بعدما تمكنت من التأهل إلى المونديال في آخر نسختين، وقدمت عروضا مميزة للغاية في النسخة الأخيرة في البرازيل والتي ودعتها من دور الـ16 بعد الخسارة بصعوبة شديدة أمام أبطال العالم ألمانيا بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية.

وفشلت الجزائر في الوصول إلى المونديال من المجموعة الثانية التي خطفت بطاقتها نيجيريا، وبشكل عام شارك محاربو الصحراء في المونديال في 4 نسخ سابقة وكانت أفضل نتيجة في النسخة الماضية في البرازيل.

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4- غانا

قدمت غانا واحدة من أفضل العروض الكروية للقارة الإفريقية في النسخ الأخيرة من كأس العالم، ولكنها ستغيب عن المونديال المقبل بعدما ذهبت بطاقة التأهل من مجموعتها الخامسة في التصفيات الإفريقية لصالح المنتخب الوطني.

وشاركت غانا في كأس العالم 3 مرات من قبل، كانت أولاها في ألمانيا عام 2006 وتمكنت في المشاركة الأولى من اجتياز مجموعة الموت التي ضمت إيطاليا وأمريكا والتشيك وودعت البطولة من دور الـ16 على يد البرازيل.

وفي النسخة التالية في جنوب إفريقيا 2010، قدمت غانا أفضل عروضها على الإطلاق ووصلت إلى ربع النهائي وخرجت أمام أوروجواي بركلات الترجيح وكانت قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال، وفي النسخة الأخيرة في البرازيل ودعت غانا من دور المجموعات بعدما وقعت في مجموعة الموت التي ضمت ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة.

5- الولايات المتحدة

بعد المشاركة في 7 نسخ متتالية في كأس العالم، فشلت الولايات المتحدة في الوصول إلى المونديال بصورة مفاجئة لتمنح بطاقة التأهل إلى بنما وبطاقة الملحق العالمي إلى الهندوراس.

ولم تغب الولايات المتحدة عن المشاركة في المونديال منذ عام 1990، وشاركت بشكل عام في البطولة 10 مرات من قبل وحققت أفضل نتائجها في النسخة الأولى من البطولة في أوروجواي عام 1930 باحتلالها المركز الثالث كما وصلت بصورة مفاجئة إلى ربع نهائي مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 وودعت أمام ألمانيا، وشاركت في النسخة الأخيرة في مونديال البرازيل وخرجت من دور الـ16 أمام بلجيكا.

6- تشيلي

قدمت تشيلي طفرة كروية كبيرة في السنوات الأخيرة بدأتها بالمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا 2010 وودعت حينها من الدور الأول، ومن ثم شاركت في النسخة الأخيرة في البرازيل وودعت من دور الـ16 أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح.

ومن ثم حققت تشيلي لقب كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 على حساب الأرجنتين في كلتا النسختين، وتمكنت في صيف العام الجاري من الوصول إلى نهائي كأس القارات بعد تغلبها على بطلة أوروبا البرتغال في نصف النهائي قبل الخسارة أمام ألمانيا في المباراة النهائية.

واحتلت تشيلي المركز السادس في مجموعتها في التصفيات بعد خسارتها في الجولة الأخيرة أمام البرازيل فجر اليوم بثلاثية نظيفة، وبشكل عام شاركت تشيلي في كأس العالم 9 مرات من قبل وحققت أفضل نتيجة عندما استضافت البطولة في عام 1962 واحتلت حينها المركز الثالث.