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الإسكان: العاصمة الإدارية لكل الشعب.. وليس لفئة معينة

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الإسكان: العاصمة الإدارية لكل الشعب.. وليس لفئة معينة الإسكان: العاصمة الإدارية لكل الشعب.. وليس لفئة معينة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست لفئة واحدة وإنما لكل المصريين، موضحا أن الوزارة تستهدف بناء مدينة مصرية بشكل مبتكر.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بافتتاح المشروعات المنتهية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح ، أن 30 % من العاصمة الإدارية مخصص للسكن، حيث تهدف إستراتيجية 2030 إلى إيجاد نوع من التوازن السكاني ومواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

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وتابع: "نستهدف مضاعفة المعمور المصري ولا بديل عن هذا التوجه لاستيعاب الزيادة السكانية"، مشيرًا إلى أننا كنا نحتاج إلى إنشاء مدن جديدة وهو ما تم بالفعل والمدن الجديدة حاليًا تستوعب 7 ملايين مواطن ويجري العمل على زيادتها وهي ليست خاصة بفئة واحدة من الشعب المصري ولكن لكل المصريين.

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