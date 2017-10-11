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الملا يبحث مع رئيس العربية للاستثمارات البترولية التعاون المشترك

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الملا يبحث مع رئيس العربية للاستثمارات البترولية التعاون المشترك الملا يبحث مع رئيس العربية للاستثمارات البترولية التعاون المشترك

التحرير

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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عتيقة الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، موقف المشروعات التي تساهم فيها الشركة بمصر في مجال البتروكيماويات والغاز الطبيعي، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين قطاع البترول وشركة أبيكورب خلال الفترة القادمة.

وأكد "الملا" في بيان اليوم الأربعاء، على أهمية زيادة التعاون المشترك بين الجانبين في ظل ما تتمتع به أبيكورب من قدرة تمويلية تمكنها من المساهمة بقوة في المشروعات الجديدة التي يطرحها قطاع البترول، استنادًا لما حققته من نجاحات من خلال مساهمتها في عدد من المشروعات القائمة حاليًا مثل موبكو والمصرية البحرينية لمشتقات الغاز وإيميثانكس، والذي يمثل حافزًا لزيادة أنشطتها بمصر خلال الفترة القادمة.

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من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لأبيكورب اهتمام الشركة بدراسة المشروعات الجديدة التي يطرحها قطاع البترول والمساهمة في تمويلها انطلاقًا من الشراكة الطويلة والناجحة مع قطاع البترول المصري.

يذكر أن شركة أبيكورب هي إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "الأوبك"، وتساهم فيها حكومات عشر دول عربية، من بينها ، بهدف تمويل المشروعات والصناعات البترولية المختلفة بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء في الأوبك وبما يدعم قدراتها ويعزز من طاقتها الاقتصادية والمالية.

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