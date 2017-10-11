مدبولي: 70 ألف وحدة سكنية للمناطق غير الآمنة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن شبكة الطرق أصابها حالة من الخلل الأعوام السابقة، موضحا أن الوزارة بدأت بتطوير المناطق غير الآمنة وشبكة الطرق.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح المشروعات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: "مشروع دار مصر يستهدف طرح 150 ألف وحدة بالمدن الجديدة"، موضحا أنهم يعملون على مضاعفة بناء المدن لاستيعاب الزيادة السكانية.

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وتابع: "ننفذ حاليًا 70 ألف وحدة سكنية من المناطق الآمنة"، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة تم الانتهاء منها في وقت قياسي لم يحدث من قبل، لكما تعد نموذجا لكل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية.