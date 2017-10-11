أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جامعه بنها: فيديوهات مدير الأمن الجنسية «سلوك شخصي»

Google+ Print
جامعه بنها: فيديوهات مدير الأمن الجنسية «سلوك شخصي» جامعه بنها: فيديوهات مدير الأمن الجنسية «سلوك شخصي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اتخذت جامعة بنها وقياداتها قرارا بتجنب ما وصفته بـ"المهاترات" التي تتعلق بما تم نشره حول سلوك أحد موظفيها، وانتشار فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تلك الأفعال تعد سلوكا شخصيا للموظف بطل الفيديوهات الإباحية، كما أنها تعود لسنوات طويلة ماضية، والجامعة ليست مسئولة بأي حال من الأحوال عما جاء بهذه الفيديوهات من وقائع على فرضية صحتها.

وأضاف البيان: "تؤكد الجامعة أنه فور علم الدكتور السيد القاضى رئيس الجامعة، بهذه الوقائع التى لم تتأكد صحتها حتى هذه اللحظة، فقد أحال الملف برمته إلى التحقيق خارج الجامعة حتى لا تشوب التحقيقات أية شوائب أو مجاملات، كما تم تكليف ثاني أقدم موظف بإدارة الأمن في الجامعة، بمزاولة مهام العمل حتى تنتهى جهات التحقيق من عملها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ النتائج التى تصل إليها التحقيقات".

شاهد أيضا

وتابعت: "وتود الجامعة أن تؤكد على أنه لا يوجد شئ يدور داخل إداراتها أو كلياتها يجب إخفاؤه أو التستر عليه، وتدلل الجامعة على ذلك بإحالة العديد من الوقائع التى تخص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب إلى جهات التحقيق فى وقائع أقل كثيرا من واقعة مسئول الأمن الإدارى بالجامعة، والتى تنتظر الجامعة نتيجة التحقيقات فيها".

وأشار البيان، إلى أنه لا مصلحة لأي من العاملين بها بدءا من رئيس الجامعة وانتهاءا بأصغر عامل، فى التستر على وقائع فساد أو تراخى فى أداء العمل، مؤكدة أن غالبية العاملين بها على مختلف مستوياتهم يعملون بجد وإخلاص للحفاظ على سمعتها العلمية إلى جانب عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع والمشاركة في الدفاع عن الدولة المصرية والمشاركة فى صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية