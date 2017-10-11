وزير المالية يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين

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توجه وزير المالية عمرو الجارحي إلى واشنطن اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى لحضور الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية.

ويلتقي الوزير خلال زيارته للولايات المتحدة مع عدد من مسئولي صندوق النقد وفي مقدمتهم كرستين لاجارد مدير الصندوق والدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي وجهاد ازور مدير قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و آسيا الوسطى، وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وعدد من مسئولي البنك الدولي للتباحث حول سبل دعم برامج الإصلاح الإقتصادي بمصر واطلاعهم علي آخر التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، إضافة إلى لقاء رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقيادات مؤسسة التعاون الدولي الياباني (جايكا) والبنك الياباني للتعاون الدولي (جبيك).

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كما يشارك "الجارحي" في فعاليات اجتماع مجموعة العشرين الوزاري نظرًا لالتحاق مصر بمبادرة "التعاون مع أفريقيا" التي أطلقتها مجموعة العشرين تحت رئاسة ألمانيا، إلى جانب عدد من اللقاءات المشتركة مع عدد من الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لشركات التقييم الكبري موديز وفيتش واس اند بي، ومن المتوقع أن يقوم السيد الوزير بالحديث في العديد من المنتديات واللقاءات الهامة في حضور ممثلي مجتمع الأعمال والبنوك والمؤسسات الدولية - وكذلك كبرى الشركات الأمريكية والعالمية المستثمرة بمصر مثل وفد "جي بي مورجان" و"بي إن بي باريبا" و"سيتي جروب" و"إيه بي سي بنك"، و"إي سي بي سي ستاندرد بنك" و "ستاندرد شارترد" ومجموعة ستاندرد بنك و"دويتشه بنك".

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية والوفد المرافق به عدد من الاجتماعات والنداوات التي تتعلق بالتنمية والأسواق الناشئة والمرتبطة بتغيير المناخ والسياسات المالية كما يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي بنوك مجموعة الـ 20.