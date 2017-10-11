محمد عبد المولى: نعمل على تحقيق الديمقراطية بكل ما أوتينا من قوة

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قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون التشريعية والدستورية، إن حزب المحافظين منذ نشأة ولايته الثانية، انتهج مبادئ قيمة، إيمانًا بمبدأ إطلاق العنان للعقل وتسخيره فى التفكير والإبداع والتطوير والانطلاق في فضاءات رحبة تعود على البشرية بالخير العميم.

وأضاف عبد المولى، خلال كلمته فى المؤتمر العام للجمعية العمومية لحزب المحافظين، أنه من منطلق كون الإنسان أحد المرتكزات المهمة في تكوين الحضارات، فالديمقراطية وحرية التعبير هما أسس راسخة لحزب المحافظين نعمل على تحقيقها بقدر ما أوتينا من قوة مستخدمين كل منابرنا السياسية للارتقاء بالعقل المصرى، لافتًا إلى أن تداول السلطة والحفاظ على الثوابت الوطنية كإحدى القواعد الأساسية التى نعمل على تحقيقها من الأسس الثابتة بلائحة الحزب، وذلك تأكيدا لاستمرارية الإصلاح السياسي والثقافي في مختلف الجوانب ومنها تأكيد مبادئ الحكم الرشيد وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة والمسئولية ترسيخا لمبدأ العدالة، وتحقيق دولة المؤسسات على أرض الواقع.

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وتابع: «حزب مؤمن بأن الأمم بنيت بالأخلاق إضافة إلى العلم لذا فاهتمامنا بهما لم يأت من فراغ فالعلم والبحث العلمي هما جزءً لا يتجزأ من أمن مصر القومي، والأمة المصرية عمرها يكبر عن 7000 سنة قبل الميلاد عرفنا منذ مهد التاريخ بالبناء والعمارة فشواهدنا فى كل المحروسة شاهدة على ذلك، لذا نعمل كحزب على بناء اقتصاد مصري قوى يقوم على الحرية وينافس اقتصادات العالم من خلال منظومة اقتصادية قوية ومستدامة من خلال مؤسسات الدولة ومؤسسات وسيطة بين الدولة والسوق على درجه عالية من التنظيم والانضباط دون محسوبية أو محاباة فى ذلك، واحترام الدستور والقانون منهاجًا ثابتًا لدى حزب المحافظين».

وأوضح أن أهم أهداف الحزب هو تأهيل وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل هياكل الحزب إعلاء لمبدأ المناقشة وحرية التعبير، والخضوع لرأى الأغلبية، لافتًا إلى أن لائحة الحزب المقترحة تحدد الأنظمة والإجراءات والمسؤوليات والصلاحيات التي يجب أن يلتزم بها الحزب بكل مستوياته التنظيمية والتي روعي عند وضعها اعتماد مبدأ عدالة التخطيط، بالإضافة إلى الديمقراطية الداخلية والتي من شأنها تحقيق التوازن بين حرية الرأي والنظام بحيث لا يجور أحدهما على الآخر، فلا يهتضم النظام الحزبي حرية الأعضاء في التعبير والترويج لأفكارهم وآرائهم السياسية، ولا تعرقل الحرية قرار الأغلبية.