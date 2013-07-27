الحلقة"16" من "حكاية حياة": "حياة" تنهي علاقتها بـ"إكرام" وتكذب بشأن زواجها من "هشام"

كتب : فاطمة النشابي السبت 27-07-2013 19:32

تكشف إكرام، في بداية أحداث الحلقة "16" من مسلسل حكاية حياة، طبيعة عملها لحياة، وهذا ما تعتبره حياة نوعًا من الدعارة وتقوم بطردها وقطع العلاقة بينهما وتحذرها من الاقتراب من أدهم.

يذهب يوسف، لزيارة حياة، ويذكرها كيف كانت هي الأقرب إليه من شقيقته ندى، ويعرض عليها أن يقوم بشراء المنزل لها وسيارة ويوفر لها "خادمة"، وفي المقابل تنسي حياة كلاً من أدهم وتنهي علاقتها بهشام ويحيي وإكرام وهذا ما ترفضه حياة.

يكتشف يوسف، وجود دكتور هشام، في الشقة أثناء حديثه مع حياة وهنا تضطر حياة للكذب عليه بأنها تزوجت من هشام، في هذا الوقت تذهب قوات الأمن لتفتيش عيادة هشام بعد أن تلقت معلومات بوجود مخدرات في العيادة، كان قد وضعها له أحد الرجال من طرف دكتور عزت، وبعدها تذهب قوات الأمن إلى منزل هشام للقبض عليه ولكنها لم تجده.

يواجه يوسف، أدهم، بحقيقة معرفته عن خيانة زوجته إيناس له، في حفل إكرام، وتنتهي أحداث الحلقة بمشاجرة بين ندى ويحيى بسبب مقابلة الأخير لـ"حياة".