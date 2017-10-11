"الإسكان" توضح حقيقية زيادة وحدات "سكن مصر" في القاهرة الجديدة

كتب – محمد نصر:

نفى المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، تخصيص وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن كل ما يتردد عن زيادة عدد الوحدات في المشروع ليس صحيحًا.

وأضاف "عباس" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن عدد الحاجزين في مشروع سكن مصر، وصل 69826 حاجزا، منهم 39524 في القاهرة الجديدة فقط، وأنه رغم الإقبال الكبير على المدينة لا يوجد تخصيص أي وحدات جديدة بها.

وانتهت وزارة الإسكان من استقبال الحاجزين في مشروع سكن مصر يوم 5 أكتوبر الجاري، ووصل عدد الحاجزين 69826 مواطنًا، منهم 39524 بمدينة القاهرة الجديدة، و16631 بمدينة دمياط الجديدة، و10021 بمدينة 6 أكتوبر، و2879 بمدينة العبور، و685 بمدينة بدر، و86 بمدينة المنيا الجديدة.

وطرحت وزارة الإسكان، في وقت سابق، 40 ألف وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتميز، بمدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة.