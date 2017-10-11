وزير الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية قريبًا

كتب - محمد نصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوحدات السكنية بمشروع العاصمة الإدارية متاحة لكل المصريين، لافتًا إلى أن المشروع به شقق لمحدودي الدخل، وشقق للإسكان المتوسط، بجانب وحدات سكنية للإسكان المتميز.

وأضاف "مدبولي"، في كلمته على هامش افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أن هذه المرحلة تتكون من 17 ألف وحدة سكنية، سيتم طرحها للحجز قريبًا.

وأوضح وزير الإسكان أن هناك 14 مدينة جديدة حاليًا ما بين مدن تم إنشائها وأخرى سنبدأ في بنائها خلال الفترة المقبلة، وهذه المدن تستوعب نحو 7 ملايين مواطن.