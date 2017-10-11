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صحيفة: إسرائيل رصدت الاختراق الروسي لبرنامج "كاسبرسكي" وأبلغت واشنطن

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مصراوي Masrawy

صحيفة: إسرائيل رصدت الاختراق الروسي لبرنامج "كاسبرسكي" وأبلغت واشنطن

11:20 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

اوردن صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء ان وكالات الا

واشنطن – (أ ف ب):

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت قراصنة تابعين للحكومة الروسية يخترقون برنامج "كاسبرسكي" المضاد للفيروسات وأبلغت السلطات الأمريكية بذلك.

وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين أن الاستخبارات رصدت الاختراق قبل أكثر من عامين وقد استهدف البرنامج الذي تصنعه شركة "كاسبرسكي لابس" الروسية عبر استخدامه وكأنه محرك للبحث.

وأضافت ان البرنامج يستخدمه نحو 400 مليون شخص في العالم من بينهم مسؤولون في اكثر من عشرين هيئة حكومية أمريكية.

وكانت الاستخبارات الإسرائيلية قرصنت "كاسبرسكي" وأبلغت الولايات المتحدة عند رصدها الاختراق الروسي ما أدى الى صدور قرار في 13 سبتمبر الماضي بازالة البرنامج من أجهزة الكمبيوتر في كل الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بحسب الصحيفة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أوردت في 6 أكتوبر أن قراصنة معلوماتية من استخدموا برنامج "كاسبرسكي" لسرقة وثائق سرية كانت على جهاز الكمبيوتر الشخصي لمتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في 2015.

لكن "نيويورك تايمز" أضافت أنه لا يزال من غير المعروف ما هي الوثائق السرية الأخرى التي قد يكون القراصنة الروس حصلوا عليها من خلال استخدامهم البرنامج "وكأنه محرك على غرار جوجل للبحث عن معلومات حساسة".

ونفت "كاسبرسكي لابس" التي تحقق 85% من مبيعاتها عبر مبيعات برامجها في الخارج، أي علم أو تورط لها في عملية القرصنة الروسية.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترا ولا سيما بسبب الاتهامات بشأن تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والتي فاز بها الرئيس دونالد .

هذا المحتوى من

AFP

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