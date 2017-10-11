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قاذفتان أمريكيتان تقومان بعرض قوة في شبه الجزيرة الكورية

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مصراوي Masrawy

قاذفتان أمريكيتان تقومان بعرض قوة في شبه الجزيرة الكورية

11:15 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

قاذفتان أمريكيتان تقومان بعرض قوة في شبه الجزيرة الكورية

قاذفتان أمريكيتان تقومان بعرض قوة في شبه الجزيرة ا

سول – ( أ ف ب):

حلقت قاذفتان أمريكيتان استراتيجيتان فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض قوة موجه إلى بيونج يانج، في أول تدريب ليلي يشارك فيه الطيران الحربي الياباني والكوري الجنوبي.

وأعلنت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان أن قاذفتين من طراز بي-1بي متمركزتين في جزيرة جوام، الموقع الاستراتيجي المتقدم للجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، حلقتا مساء الثلاثاء قرب بحر اليابان.

وقال الميجور باتريك آبلغيت إن "الرحلات والتدريبات الليلية مع شركائنا الموثوقين والفاعلين هي من ضمن القدرات التي تتقاسمها الولايات المتحدة واليابان والجمهورية الكورية، وتزيد من القدرات التكتيكية لطياري كل دولة".

وأوضحت سيول الأربعاء أن القاذفتين قامتا بتدريب لمحاكاة إطلاق صواريخ أرض-جو بمشاركة مقاتلتين من كوريا الجنوبية فوق بحر اليابان أو "البحر الشرقي" بحسب التسمية الكورية.

وحلقت الطائرات الأربع فوق شبه الجزيرة وقامت بتدريب آخر على إطلاق النار في البحر الأصفر قبل أن تعود القاذفتان إلى قاعدتهما، بحسب ما أوضحت هيئة اركان القوات الكورية الجنوبية.

وأضاف المصدر أن "هذا التدريب كان يندرج في سياق المناورات الروتينية الرامية إلى تعزيز القوة الرادعة بوجه التهديدات الكورية الشمالية".

وأشار البيان الأمريكي إلى أن القاذفتين قامتا أيضا بتدريبات مع سلاح الجو الياباني.

والتوتر على أشده منذ عدة أسابيع في شبه الجزيرة الكورية، مع مضاعفة بيونج يانج عمليات إطلاق الصواريخ وقيامها بتجربة نووية سادسة، وذلك على خلفية تبادل تهديدات حربية بين والرئيس الأميركي دونالد .

هذا المحتوى من

AFP

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