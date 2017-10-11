إصابة ضابط في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
إصابة ضابط في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
11:01 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي:
أصيب ضابط في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأربعاء، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وردت إشارة لغرفة عمليات المرور؛ بلاغا من شرطة النجدة مفاده انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية.
انتقل على الفور رجال المرور، إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة بقيادة الضابط فاختلت عجلة القيادة بيديه ما أسفر عن انقلاب السيارة وإصابته بإصابات متفرقة.
تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.
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