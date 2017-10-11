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بالصور.. ضبط 66 قطعة أثرية داخل سيارة بمنطقة مصر القديمة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 66 قطعة أثرية داخل سيارة بمنطقة القديمة

10:54 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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كتب - علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تحت إشراف اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين؛ في ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 66 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة.

بدأت أحداث الواقعة بورود معلومات سرية إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفاده حيازة كل من "عادل.ع"، ٦١سنة، و"السيد.ع"، ٦٥سنة، بعض القطع الأثرية داخل سيارة رقم "٣١٧٦ رع ط"، خاصة بنجل الأول.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة؛ واستهدافهم وتم ضبطهم بأحد الأكمنة المُعدة لهم، وضُبط بصحبتهم عامل يدعى "إبراهيم.ا"، ٤٥ سنة، مقيم بلبيس، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم مصر القديمة.

وبتفتيش السيارة عُثر على ٦٦ قطعة آثار عبارة عن "٥٠" تمثال اوشابتي صغير الحجم من الحجر الجيري، و "٥" تماثيل اوشابتي من الحجم المتوسط، وتمثال من الجرانيت الأسود متوسط الحجم لأحد ملوك الفراعنة وعليه كتابات باللغة الهيروغليفية، كما تم ضبط عدد "٢" مطرقة من الخشب ومضجع من الخشب و "٣" قطع خشبية على شكل ونايس و "٤" أوتاد من الخشب.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها.

حُرر محضرًا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار.

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