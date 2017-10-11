"محمد صلاح" بحروف قصيدة مديح في المنتخب بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

استمرارًا لفرحة الشعب المصري، بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2018 في روسيا، رسم "عماد إبراهيم"، شاعر، من أبناء مركز قفط بمحافظة قنا، في رسم اللاعب محمد صلاح بحروف قصيدة ألفها في مديح المنتخب الوطني لكرة القدم، تقديرًا لتميزهم في المبارة.

وقال إبراهيم لـ"مصراوي"، إنه ليس من الشغوفين أو المولعين بكرة القدم، لكن حينما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني يصبح التشجيع أمرًا واجبًا على كافة أبناء الوطن؛ مؤكدًا أن التأهل أدخل السرور على كافة أقاليم الدولة المصرية، بشكل لم يراه المصريون من فترة طويلة.