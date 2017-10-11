مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصفاة نفط غربي تركيا
مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصفاة نفط غربي تركيا
10:58 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
مقتل 3 أشخاص في انفجار بمصفاة نفط غربي تركيا
اسطنبول (د ب أ)
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأربعاء جراء انفجار وقع في مصفاة لتكرير النفط بولاية إزمير غربي تركيا.
وذكرت الوكالة أنه لم تعرف بعد أسباب الانفجار الذي وقع في مصفاة "توبراش" بإزمير، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى لا تزال أولية.
وأضافت أن العديد من فرق الإسعاف والإطفاء والكوارث والطوارئ توجهت إلى مكان الانفجار.
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