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وزير الخارجية الألماني: النزاع الكتالوني يمكن حله عبر الحوار

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الألماني: النزاع الكتالوني يمكن حله عبر الحوار

10:51 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الألماني: النزاع الكتالوني يمكن حله عبر الحوار

برلين (د ب أ)
حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من إعلان أحادي الجانب لاستقلال إقليم كتالونيا الإسباني.

وقال جابريل اليوم الأربعاء: "المظاهرات التي خرجت خلال الأيام الماضية أظهرت أن هناك أيضا انقساما بين الشعب الكتالوني بشأن مسألة الاستقلال".

وذكر جابريل أنه لا يمكن حل أزمة كتالونيا إلا عبر الحوار على أساس سيادة القانون وفي إطار الدستور الإسباني، وقال: "في النهاية سيكون هناك حل دائم بتأييد غالبية الأسبان والكتالونيين".

وكان رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بوجديمون، أعلن أمس الثلاثاء تعليق إعلان استقلال الإقليم، داعيا إلى الحوار مع الإسبانية.

وقال بوجديمون خلال الخطاب الذي ألقاه مساء الثلاثاء أمام برلمان الإقليم إن الاستفتاء الذي أُجري في مطلع تشرين أول/أكتوبر بشأن استقلال كتالونيا أعطى حكومته تفويضا لإعلان قيام "دولة مستقلة"، مضيفا في المقابل أنه يتعين تجميد هذه العملية.

وأضاف: "نقترح تعليق إعلان الاستقلال من أجل إجراء حوار"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى الإصغاء، وقال: "ربما ليس الإصغاء لنا، ولكن للأشخاص (الآخرين) الذي يطلبون إجراء وساطة".

ويستعد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخو لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الأزمة خلال اجتماعه مع مجلس وزرائه اليوم.

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