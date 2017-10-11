مسؤول في فتح: مباحثات المصالحة مع حماس بالقاهرة "إيجابية"

رام الله/ القاهرة (د ب أ)

قال مسؤول في حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء إن "أجواء إيجابية" سادت مباحثات المصالحة الفلسطينية التي انطقت أمس مع حركة "حماس" في القاهرة.

وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، في بيان صحفي، أن مباحثات القاهرة تستهدف "نقاش تفاصيل اتفاق المصالحة"، مؤكدا أن المصالحة "يجب أن تعيد غزة كمكون رئيسي في دولة فلسطين".

وقال اشتية إن المصالحة "يجب أن تضمن تمكين السلطة في قطاع غزة من خلال إلغاء مظاهر دولة الأمر الواقع لتصبح سلطة واحدة وكيان واحد وشرعية واحدة".

وأضاف "سنعمل مع حركة حماس على إنجاز برنامج سياسي نضالي يؤسس لشراكة وطنية مع كل الفصائل الفلسطينية".

ومن المقرر أن يعقد وفدان من حركتي فتح وحماس جولة مباحثات ثانية اليوم في القاهرة، بحضور مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية الذي يستضيف المباحثات.

وأصدر وفدا الحركتين الليلة الماضية بيانا مشتركا من القاهرة قالا فيه إن الجولة الأولى من المباحثات جرت في "أجواء إيجابية" دون التطرق لتفاصيل ما تم بحثه أو الاتفاق عليه.

وجاء في البيان أن مباحثات القاهرة تجرى "انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية واستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".

من جهته، عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن "الارتياح للأجواء السائدة" في حوارات القاهرة، وذلك عقب تلقيه اتصالا من رئيس وفد الحركة للحوارات صالح العاروري.

وأكد هنية، في بيان صحفي، على "موقف حماس الذي تسلح به وفد الحركة بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتكريس الشراكة والتعددية السياسية والديمقراطية الانتخابية".