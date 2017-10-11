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وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية في وقت قياسي

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية في وقت قياسي

10:56 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية في وقت قياسي

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتب – محمود رمزي.

قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدراية الجديدة، يؤكد أن التاريخ سيذكر هذا الجيل وما قدمه من طفرة في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة في أقل وقت ممكن بطفرة كبيرة في أساليب التشييد والبناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وأضاف "مدبولي"، في كلمته على هامش افتتاح الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أن تحتاج لزيادة مساحة العمران إلى 14% لاستيعاب الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة؛ لضمان عدم وجود مناطق عشوائية مرة أخرى.

وتابع: استراتيجية مصر2030 تهدف إلى إيجاد نوع من التوازن السكاني ومواجهة الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان، وتم البدء في تسليم عدد من الوحدات السكنية لأصحابها في وقت قياسي.

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