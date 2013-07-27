نصائح للحصول على نوم مريح

النوم سلطان هكذا يقولون فى الأمثال القديمة، وأيضا وصف أن تقدم الدول وشعوبها يأتى باحترام طرق وأساليب النوم، ولذلك يعتبر النوم من الأنشطة الطبيعية التى تعوض الطاقة التى يبذلها الإنسان فى يومه، ويوفر لجسده النمو والمعافاة ويعطى الإنسان ما يحتاجه لتجديد نشاطه، لذلك رصدت اليوم السابع بعض المعلومات والنصائح الهامة لنوم صحى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شهيرة لوزة استشارى طب النوم، أن اضطرابات النوم متعددة ومن أهمها وأكثرها شيوعا فرط النوم أو قلته، كما توجد أيضا أعراض أخرى غريبة لاضطرابات منها المشى أثناء النوم، الفزع الليلى، الكوابيس، الأكل أو الكلام أثناء النوم، لافته أن أكثر الأعراض خطرا فى الاضطرابات هى فرط النوم لأن من علاماتها أن الشخص ينام فى أوقات غير مناسبة لذلك، فمثلا يمكن أن ينام الشخص وهو سائق وذلك يعد خطرا على حياته.

وأوضحت لوزة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه توجد بعض الأعراض الناتجة عن الاضطرابات تنتج أثناء النوم مثل توقف التنفس الانسدادى أثناء النوم بسبب انسداد فى الجزء العلوى من الجهاز التنفسى وفيها يتوقف التنفس أثنا النوم وتقل نسبة الأكسجين ويصاحب هذا التوقف مشاكل فى ضربات القلب.

وفى نفس السياق أضافت استشارى طب النوم أن من الأعراض المصاحبة لاضطرابات النوم أكثر شيوعا "الأرق" فهو عرض وليس مرض، يصيب 33% من الأشخاص ويقسم إلى أرق وقتى وأرق مزمن يستمر أكثر من 3 أسابيع، مشيرة أن أكثر الأسباب شيوعا تؤدى إلى الأرق هى الاضطرابات النفسية منها القلق والاكتئاب، وتناول المنبهات وتعاطى بعض الأدوية دون استشارة الطبيب، السلوكيات الخاطئة فى النوم.

لذلك تنصح لوزة ببعض النصائح قائلة: "روشتة النوم الصحيح" كالآتى:

> 1-الاستيقاظ يوميا فى نفس ميعاد الاستيقاظ، أهم من ميعاد النوم.

> 2-احترام سلوكيات النوم :عدم الأكل على السرير واستخدام اللاب توب لأن السرير للنوم فقط.

> 3-البعد عن المنبهات كالقهوة والشاى والقرف والشيكولاته والمشروبات الغازية.

> 4-عدم اللجوء لاستخدام المنومات إلا تحت رعاية الطبيب.

> كما توصى بالبعد عن أكل الأطعمة الدسمة والحريفة، وتجنب الجوع والحر الزائد لأنه يؤدى إلى اضطرابات فى النوم، مشددة على أخذ حمام دافئ قبل النوم وتناول الموز ومنتجات الألبان لأنها توجد بها تساعد على النوم.