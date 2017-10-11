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وزير السياحة يتابع تطوير مسار "العائلة المقدسة" بوادي النطرون

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة يتابع تطوير مسار "العائلة المقدسة" بوادي النطرون

10:55 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير السياحة يحيى راشد

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد وزير السياحة يحيى راشد أمس، بعض الأماكن من مسار رحلة العائلة المقدسة، بدأها بثلاثة مواقع بوادي النطرون وهي دير الأنبا بيشوي، ودير السريان، ودير الباراموس وهي من الأماكن الهامة التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلة القدوم إلى .

والتقى الوزير بقيادات ورؤساء الأديرة الثلاثة، وطلب منهم تقديم طلباتهم فيما يتعلق بتطوير الأديرة ورفع كفاءتها؛ لوضع خطة لتنفيذها على الفور، في إطار خطة الوزارة لتطوير النقاط الأساسية في مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأصدر "راشد" تعليماته لهيئة التنمية السياحية للعمل مع قيادات الأديرة؛ للانتهاء من أعمال رفع الكفاءة أول نوفمبر القادم، ووجه بالتنسيق مع وزارة الآثار للانتهاء من أعمال ترميم الأديرة في أقرب وقت.

واتفق الوزير مع قيادات الأديرة على وضع تصور لبرنامج يومي للزيارة للحجاج القادمين ضمن رحلة العائلة المقدسة.

ورحبت قيادات الأديرة بمباركة بابا الفاتيكان لأيقونة العائلة المقدسة، وشكروا الدولة ووزير السياحة على المجهودات التي بذلوها فيما يتعلق بإحياء رحلة العائلة المقدسة، وأبدوا استعدادهم للتعاون مع وزارة السياحة لإنجاحها، ومؤكدين أنهم سيعملون على إعداد برنامج للزيارة خلال عشرة أيام.

وقال نادر جرجس منسق لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة، إنه حتى الآن تم تجهيز ٨ أماكن سيتم البدء بـ٥ منها، وهي دير الأنبا بيشوي، ودير السريان، ودير الباراموس بوادي النطرون، ومغارة أبي سرجة، الكنيسة المعلقة بمصر القديمة، دير العذراء بالمعادي.

وأضاف، أنه جاري العمل على ثلاثة مواقع أخرى، وهي جبل الطير في المنيا وبه كنيسة الملكة هلانا والدة الملك قسطنطين، ودير المحرق بجبل قسقام بأسيوط وهي آخر محطة لرحلة مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، ودير السيدة العذراء بجبلبدرنكة في أسيوط.

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