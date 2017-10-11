الرئيس السيسي يتفقد فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة
الرئيس السيسي يتفقد فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة
10:41 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
السيسي
كتب - أحمد جمعة:
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فندق الماسة الذي تم افتتاحه قبل أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.
وأقيم احتفال ضخم في افتتاح فندق الماسة تزامنًا مع احتفالات حرب أكتوبر، وشارك بالحفل الفنانة نانسي عجرم، وتامر حسني، وحسين الجسمي.
وتولت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة إنشاء الفندق على مساحة تقدر بأكثر من 10 أفدنة، ويحتوى على قاعة مؤتمرات ومسجد ومول تجاري، وتم إنشاؤه وفقًا لأحداث التصميمات العالمية، كما يحتوي على بحيرة صناعية ضخمة.
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