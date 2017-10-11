العثور على طفل داخل "كيس قمامة" في منطقة مهجورة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عثر عدد من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على طفل، مُلقى بجوار أحد صناديق القمامة بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان الزقازيق، بالعثور على طفل مُلقى بجوار تجمع قمامة بدائرة القسم، وهو في حالة صراخ شديد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الطفل تحت تصرف النيابة العامة، فيما أفاد شهود عيان، بالعثور على الطفل داخل كيس قمامة في منطقة مهجورة بدائرة القسم.