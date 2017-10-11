المؤبد لمُسجل خطر قتل صهره بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، مُسجل شقي خطر، بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 10 سنوات بحق شقيقه الأصغر؛ على خلفية اتهامهما في القضية رقم 17334 جنايات أبوحماد لسنة 2015، بقتل والد زوجة المتهم الأول؛ بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز أبو حماد.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، تلقت بلاغًا يفيد بوصول "أشرف.ع.هـ" إلى مستشفى أبو حماد العام، مصابًا بطلق خرطوش وطعنات نافذة، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وتبين أن وراء الواقعة "وائل.ع.م" مُسجل شقي خطر، زوج نجلة المجني عليه، حيث تعدى عليه بمساعدة شقيقه "طه"؛ إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة على خليفة رفض نجلة المجني عليه العودة مع زوجها إلى المنزل، فحاول أخذها بالقوة، وعندما منعه والدها تعدى عليه وقتله بمساعدة شقيقه، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهما محبوسان إلى محكمة الجنايات.