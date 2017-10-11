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محامي يزوّر شهادات مرضية لتسهيل هروب موكليه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

محامي يزوّر شهادات مرضية لتسهيل هروب موكليه في سوهاج

10:38 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

محامي يزوّر شهادات مرضية لتسهيل هروب موكليه في سوهاج

مديرية أمن سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، عن قيام محام بتزوير شهادات مرضية واستخدامها أمام محاكم الجنايات بسوهاج، لتسهيل هروب موكليه من العقوبات الصادرة ضده.

ووردت معلومات للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام "م. ع. ع" محامي حر، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالتزوير في المحررات الرسمية، واصطناع شهادات مرضية منسوب صدورها لمستشفى زينهم العام بالقاهرة، واستخدامها أمام محاكم الجنايات بسوهاج، بقصد تسهيل هروب موكليه من العقوبات الصادرة ضدهم.

وتأكدت المعلومات ببلاغ "عزت. ع. م" 42 عامًا، سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج بأن "كيرلس. س. ر" المتهم في القضية رقم 315 جنايات لسنة 2015 "خطف" قام المتحري عنه المذكور بتزوير شهادة طبية له تفيد حجزه بمستشفى زينهم العام، على خلاف الحقيقة واستخدامها أمام محكمة الجنايات.

وجرى إخطار نقابة المحامين الفرعية بسوهاج، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3434 إداري قسم ثان سوهاج.

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