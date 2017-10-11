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غرق جزار في ترعة الفؤادية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

غرق جزار في ترعة الفؤادية بسوهاج

10:37 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

غرق جزار في ترعة الفؤادية بسوهاج

تعبيرية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقي جزار مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، داخل ترعة الفؤادية، أثناء قضاء حاجته على حافتها بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا، من مركز شرطة البلينا بغرق شخص بترعة الفؤادية ببندر البلينا دائرة المركز.

وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها تخص "خليف عبده علي" 45 عامًا، جزار، مقيم بذات الناحية، بسؤال نجله "أحمد" 19 عامًا، حاصل على دبلوم، قرر أنه أثناء قيام والده بقضاء حاجته زلت قدماه وسقط بالترعة، ما نتج عنه غرقه، ونفى الشبهة الجنائية.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 6148 إداري المركز لسنة 2017.

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