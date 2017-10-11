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درس الموسيقى وعمل في الإرشاد السياحي.. 10 معلومات عن محمد سليمان

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درس الموسيقى وعمل في الإرشاد السياحي.. 10 معلومات عن محمد سليمان درس الموسيقى وعمل في الإرشاد السياحي.. 10 معلومات عن محمد سليمان

التحرير

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لم يكن التمثيل على رأس أولوياته، بل ساقه القدر إلى ذلك المجال، بعد فترة تخبط بين عدد من الاهتمامات، خاصة وأنه لم يكن تقليديا في تفكيره، ولا يرضى بالروتين الوظيفي، فقد قال في أحد حواراته: "أنا مينفعش أنزل الشغل 9 وأخلص 5"، لذا حينما وجد ذاته في التمثيل، تمسك به واستقر على أن يكون التمثيل مهنته الأساسية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنان محمد سليمان.

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1- ولد في 12 أكتوبر 1977، أي أنه يبلغ من العمر 40 عاما، وفق ما نشرته قاعدة البيانات الفنية.

2- درس في معهد "الكونسرفتوار" حتى المرحلة الثانوية، وخلال فترة دراسته شارك في عدد من الأدوار التمثيلية الصغيرة.

3- تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

4- عمل بعد تخرجه في مجال الإرشاد السياحي لفترة، وقال إن تلك المهنة أكسبته مزيدا من حبه للوطن، بعد تعرفه على معالم سياحية لم يكن يعرف عنها شيئًا.

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5- بعد فترة ترك مهنة الإرشاد السياحي لعدم قدرته على تكوين أصدقاء، بسبب استمرار السفر من مكان لآخر.

6- كوّن فرقة مع زملائه لعزف وتقديم الأغاني الغربية بصوته، ولكن بعد فترة ابتعد عن الغناء الغربي لقلة جمهوره في .

7- انضم إلى ورشة إعداد الممثل للدكتور محمد عبدالهادي، وتعلم فيها فنون التمثيل وبعض المهارات النفسية التي يستخدمها الممثل في أعماله كأدوات مساعدة.

8- عمل كـ "موديل" إعلانات، وعن طريقها رشحه المخرج شريف صبري للمشاركة بفيلم "7 ورقات كوتشينة" مع الفنانة روبي، عام 2007.

9- استطاع أن يثبت موهبته في مجال السينما والتليفزيون، حيث شارك في عدد من الأفلام السينمائية الناجحة ومنها: "فتح عينيك، لعبة الحب، نقطة رجوع، عمر وسلمى، لحظات أنوثة، القشاش"، إلى جانب تألقه في الدراما التليفزيونية بمسلسلات: "نزار قباني، احنا الطلبة، زى الورد، شربات لوز، هبه رجل الغراب".

10- أكد أنه تلقى مكالمة من الزعيم عادل إمام، ليتحدث معه عن دوره في مسلسل "هبة رجل الغراب"، بعد أن أداه "سليمان" ببراعة عالية، فقال له الزعيم: "أنت ممثل جيد"، على حد تصريحه في برنامج "معكم".

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