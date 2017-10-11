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واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في حزب الله

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مصراوي Masrawy

واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في حزب الله

10:33 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

واشنطن تعرض مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في حزب الله

القاهرة – (مصراوي):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان وصل مصراوي نسخة منه، الأربعاء، إن "تقدم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للحصول على معلومات عن طلال حمية ومكافأة أخرى تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن فؤاد شكر".

واتهمت الوزارة حزب الله بالمشاركة في العديد من الهجمات الإرهابية ضد الأمريكيين، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل 1983، وثكنات البحرية الأمريكية في بيروت في أكتوبر 1983، وملحق السفارة الأمريكية في بيروت في سبتمبر 1984، واختطاف طائرة تي دبليو أي الرحلة 847 في العام 1985. كما شملت ضحايا حزب الله العديد من الجنسيات الأخرى.

وأضافت الوزارة أنه " تم تحديد تورط طلال حمية بعدة هجمات إرهابية وعمليات اختطاف طائرات وعمليات خطف تستهدف مواطنين أمريكيين. وهو يقود الفرع الإرهابي الدولي لحزب الله، أي منظمة الأمن الخارجي. وتحتفظ منظمة الأمن الخارجي بخلايا إرهابية في مختلف أنحاء العالم، وهي مسؤولة عن التخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها خارج لبنان. وقد استهدفت تلك الهجمات في المقام الأول إسرائيليين وأمريكيين".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "حمية" كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بتاريخ 13 سبتمبر 2012. ونتيجة لهذا الإدراج، تم تجميد جميع أصول حمية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو التي في حيازة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، ويحظر على المواطنين الأمريكيين عموماً الدخول في معاملات معه.

وقالت الوزارة إن "فؤاد شكر هو قائد عسكري كبير لقوات حزب الله في جنوب لبنان وعضو في أعلى هيئة عسكرية تابعة لحزب الله، وهو مجلس الجهاد. لعب شكر دوراً رئيسياً في العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها حزب الله في سوريا وفي تخطيط وشنّ هجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت، والذي سقط ضحيته 241 من أفراد الخدمة الأمريكية".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "شكر" كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 في 21 يوليو 2015 لعمله لحساب حزب الله أو بالنيابة عنه.

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مصراوي Masrawy

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