ميركل تدعو إلى التحلي بالمسؤولة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة

برلين (د ب أ)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شركاء ما يعرف باسم "ائتلاف جامايكا" إلى التحلي بالمسؤولية خلال إجراء مفاوضات حول الحكومة المقبلة المحتملة.

وقالت ميركل في تصريحات لصحف "شبكة ألمانيا التحريرية" الصادرة اليوم الأربعاء: "لدينا تفويض من الناخبين يتعين علينا التعامل معه... هذه مسؤوليتنا المشتركة، فواجبنا هو تشكيل حكومة بناء على هذا التفويض وصياغة سياسة متعقلة من أجل مواطنينا وبلدنا. أرى أن تحقيق ذلك أمر ممكن".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، يعتزم خوض مفاوضات حول تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ويُعرف هذا الائتلاف باسم ائتلاف "جامايكا"، لأن الألوان المميزة للأحزاب الثلاثة هي نفس ألوان علم دولة جامايكا، ممثلة في التحالف المسيحي (اللون الأسود) وحزب الخضر (اللون الأخضر) والحزب الديمقراطي الحر (اللون الأصفر).

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تساورها نفس مخاوف حزبها من أن يؤدي ائتلاف جامايكا إلى زيادة شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، قالت ميركل: "لا، أنا على قناعة بأن الحكومة التي تعمل بأداء جيد تحصد تأييدا أيضا".

وذكرت ميركل أنه يتعين تحديد المشكلات والتحديات المستقبلية لألمانيا على نحو واضح ومواجهتها بحسم من منطلق المواطنين.

وتتوقع المستشارة مفاوضات ائتلاف صعبة مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر فيما يتعلق بقضايا بيئية مثل حظر استخدام مبيد "جليفوسات" الزراعي، وقالت: "لن يكون هناك مناقشات سهلة في المفاوضات حول تشكيل الحكومة... أضع نفسي محل المزارعين. عندما يتم سحب مثل هذا المنتج الواقي للنباتات منهم فإن ذلك سيصعب عليهم إدارة مواردهم"، مناشدة عدم إهمال الجوانب الاقتصادية عند مراعاة البيئة في المجال الزراعي، وقالت: "عندما يريد المزيد من الأفراد تناول منتجات مزروعة محليا، وهو أمره أراه جيدا، فإنه لا يجوز الشكوى باستمرار من طرق الإنتاج المحلي".