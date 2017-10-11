معلمو مدرسة بسوهاج يتهمون عاملًا بالاعتداء عليهم بسبب لنقل شقيقه

سوهاج – عمار عبدالواحد:

اتهم 3 معلمين بمدرسة نجع أبو خضير للتعليم الأساسي بقرية الطوايل بمركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، عاملاً بالتعدي عليهم بالسب والشتم بعد قرار نقل شقيقه من المدرسة بسبب سوء سلوكه.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال بلاغًا من حمدي صلاح، مدرس بمدرسة نجع أبو خضير للتعليم الأساسي الكائنة بناحية الطوايل دائرة المركز، وعبد الرحمن أحمد، مسؤول الأمن بالمدرسة، ومصطفى محمود، مشرف نشاط بذات المدرسة، بتضررهم من "ع. ال. م- 19 عاما عامل"، لتعديه عليهم بالسب والشتم أمام المدرسة، وذلك لقيام إدارة المدرسة بنقل شقيقه لمدرسة أخرى لسوء سلوكه.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، حُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.