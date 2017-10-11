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طلب إحاطة ضد إيقاف صرف العلاج لغير القادرين في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

طلب إحاطة ضد إيقاف صرف العلاج لغير القادرين في بورسعيد

10:24 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

طلب إحاطة ضد إيقاف صرف العلاج لغير القادرين في بورسعيد

عادل الغضبان محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تقدمه بطلب إحاطة ضد إلغاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صرف العلاج الشهرى للمرضى معدومي الدخل، الذين يتم عمل بحوث اجتماعية لهم من خلال صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

وأشار "فرغلي"، في تصريحات صحفية، إلى أن صرف العلاج أمر يتم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وأدى توقفه إلى معاناة كثير من المرضى غير القادرين، الذين كانوا يستفيدون من هذه الإعانات، مؤكدًا أن الصندوق أنشأ في بداية المنطقة الحرة لتقديم خدمات مجتمعية لأهالي بورسعيد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن صرف العلاج لغير القادرين، ليس منحة إنما هو حق لأبناء بورسعيد غير القادرين.

ونفى أحمد نجم، مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة بورسعيد، ما ردده البعض عن وقف العلاج على نفقة الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم أسلوب الصرف على أربع محاور لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وهي: (تقديم منحة لتدعيم المستشفيات بالمستلزمات الطبية التي تحتاجها مستشفيات بورسعيد، وتوفير الأجهزة الطبية التي كانت المحافظة تعاني من عدم توافرها، واستقدام أطقم طبية على أعلى مستوى من أساتذة الطب في الجامعات المصرية).

وأكد مدير العلاقات العامة أن الحالات الحرجة التي تحتاج العلاج خارج المحافظة لا تتردد المحافظة مطلقًا بمنح هذه الحالات مصاريف العلاج وفقًا للضوابط.

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