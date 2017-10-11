عضو «الأوليمبية» يؤكد حل مجلس اتحاد الكرة لهذا السبب

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كتب-كريم قماح

قال حمادة المصري، عضو اللجنة الأوليمبية، إن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيتم حله بقوة القانون، إذا لم يفتح باب الترشح للانتخابات بأقصى موعد 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصري في تصريحات لبرنامج "استاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الاتحاد سيحل بقوة القانون إذا لم يعلن عن إجراء الانتخابات وفتح باب الترشح في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري".

وأضاف: "القانون واضح وملزم للجميع، والقانون حصل على موافقات كثيرة من مختلف الهيئات الرياضية الدولية".

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وأكد المصري: "اتحاد الكرة يقول إنه وفق أوضاعه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن هذا الأمر على القانون القديم وليس الجديد، وكل الاتحادات موفقة أوضاعها مع اتحاداتها الدولية لكن بالقانون القديم، ويجب أن يكون التوفيق بالقانون الجديد".

عن استمرار الأرجنتيني هيكتور كوبر، مع الفراعنة في المونديال، قال المصري: "أنا مع استمرار كوبر وجهازه دون تعديل، الفترة الحالية تحتاج لمدرب يعلم قدرات وظروف لاعبيه.. كوبر حقق ما طلب منه وأهدافه بنسبة 100%، ومن رأيي النتائج أهم من الأداء".

وأكمل المصري: "كوبر اسم كبير وعندما تعاقدنا معه في المجلس السابق للاتحاد كنا نعلم قدراته، وأعتقد أنه لا يمكننا أن نقول للمدرب أن تلعب بطريقة معينة، لا بد من توفير كل عوامل النجاح لكوبر في المونديال الروسي".