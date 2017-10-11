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أضرار رحيل كوبر وأهمية غالي وعودة الثلاثي للمنتخب.. «زيزو» يتحدث

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أضرار رحيل كوبر وأهمية غالي وعودة الثلاثي للمنتخب.. «زيزو» يتحدث أضرار رحيل كوبر وأهمية غالي وعودة الثلاثي للمنتخب.. «زيزو» يتحدث

التحرير

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أكد عبد العزيز عبد الشافي نجم النادي الأهلي السابق، أن فرحة الشارع المصري والعربي، بتأهل منتخب إلى 2018 بروسيا، دلالة قاطعة على أن كرة القدم تسعد الإنسان بشكل عام.

وأضاف «زيزو» في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "الرياضة عنوان لمظهر من مظاهر التقدم، وأرى أننا في اتجاه من الاتجاهات الصحيحة الاقتصادية، ونحتاج إلى أن تأخذ الرياضة شكلا معينا في ثقافتها".

واستطرد قائلا: "الكل يختلف على أي مدرب، ولكن ما لا يمكن أن نختلف عليه هو الأرقام والنتائج، وهيكتور المدير الفني لمنتخب مصر، حقق كل النتائج الإيجابية المطلوبة منه، فقد نجح في الصعود بنا إلى كأس العالم، ولا يمكن أن أبعده عن حصد ما زرعه".

وأشار نجم الأهلي الأسبق إلى أن لاعب كرة القدم هو العنصر الأصيل في اللعبة، وهو من يساعد المدرب في تحقيق البطولات، مشددا على أن لاعبي الجيل الحالي حدث لديهم قفزة كبيرة في الثقافة والفكر والمستوى والفنيات، ولو تعاقد مع مدير فني جديد سيحدث انفصالا في الفكر والهدف.

وتمنى المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، عودة مروان محسن وأيمن حفني وباسم مرسي، إلى صفوف المنتخب في كأس العالم، قائلا: "الثلاثي يمتلك العامل الفردي في الملعب، ويمكنهم صناعة الفارق مع صفوف المنتخب، وأتمنى عودتهم لمستواهم في أقرب وقت حتى يكونوا خير داعم للمنتخب".

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وعن حسام غالي قال «زيزو»: "في حتة لوحده، يمتلك شخصية القائد، ولا بد أن يتابعه جهاز المنتخب في الفترة المقبلة، فوجوده كقائد من الناحية الفنية داخل الملعب أمر مهم وضروري".

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.

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التحرير

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