عصام عبد الفتاح: لا يوجد حكم في مصر يتعمد الأخطاء

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طالب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز، بالاستمتاع بكرة القدم، والابتعاد عن الضغوط وبعض الأمور غير الجيدة، من أجل استثمار التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: "هناك جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تعقد الأسبوع الجاري، نبحث خلالها تغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين الذين يتجاوزون في حق الحكام.

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وأتم رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "الحكام بشر ولا يوجد حكم في مصر يتعمد الأخطاء، فاللاعب يخطئ ورئيس النادي يخطئ مثل أي حكم".