الخارجية الروسية تحث الولايات المتحدة على الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

موسكو/القاهرة (د ب أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني لا يزال فعالا، وطالبت جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة بالالتزام به.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير دائرة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية جيورجي بوريسينكو القول :"سيكون من حق إيران التخلي عن تنفيذ الاتفاق النووي في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات مجددا".

وقال :"إذا انسحبت الولايات المتحدة بالفعل من خطة الأعمال المشتركة الشاملة، سيضع ذلك إمكانية تنفيذها في موضع الشك.. وهذا قد يؤدي إلى تخلي إيران عن التزاماتها، خاصة في حال بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات على طهران مجددا، والتي تم رفعها في وقت سابق. وسيكون من حق إيران وقف تنفيذ الاتفاق".

وشدد على ضرورة "بقاء الاتفاق قائما، وتنفيذه من قبل كافة الأطراف"، مؤكدا أنه "حسب فهمنا، فإن هذا اتفاق فعال وعامل، ويخدم مصالح كافة الأطراف".

وأشار إلى أن موسكو لا تفهم مصلحة الولايات المتحدة في الانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدا أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وسيؤثر على الاستقرار العالمي.

يأتي هذا وسط تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الأسبوع المقبل اتهام إيران بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، وذلك في المراجعة الدورية للاتفاق أمام الكونجرس.

وفي هذه الحالة ستبدأ مهلة من 60 يوما يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي خلالها البت في إعادة فرض عقوبات على إيران، وفي حال اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون ذلك بمثابة إلغاء للاتفاقية النووية من جانب الولايات المتحدة، غير أنه ليس من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه الخطوة.