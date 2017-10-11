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مواجهة كلامية حادة بين قطر والإمارات حول مونديال 2022

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مصراوي Masrawy

مواجهة كلامية حادة بين قطر والإمارات حول مونديال 2022

10:10 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مواجهة كلامية حادة بين قطر والإمارات حول مونديال 2022

صورة وزعتها اللجنة العليا للمشاريع والارث، المنظمة

أبوظبي – (أ ف ب):

أكدت قطر الأربعاء، أنها ستستضيف كما هو مقرر نهائيات لكرة القدم 2022 لتكون أول دولة عربية تقوم بذلك ونددت بـ"الغيرة المحضة" للإمارات التي تحاول برأيها استغلال أزمة الخليج من أجل تشويه صورتها وإضعافها.

وصرح مكتب الاتصالات في القطرية بأن استضافة قطر لمونديال 2022 أمر "غير قابل للنقاش أو التفاوض".

وكانت قطر فازت في 2010 باستضافة كأس العام 2022 لتصبح أول دول عربية تنظم هذا الحدث الرياضي.

وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الثلاثاء في تغريدة انه "من المهم أن تراجع قطر سياستها في دعم التطرف والإرهاب كدولة مضيفة لكأس العالم".

وأعلن مكتب الاتصال في الحكومة القطرية ردا على هذا التصريح أن "طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بتخلي دولة قطر عن استضافة كأس العالم يبيّن أن الحصار غير قانوني وقائم على الغيرة المحضة".

مع أن قرقاش أقام في تغريداته رابطا بين سياسة قطر واستضافتها للمونديال معتبرا أنه "لا تستوي الاستضافة مع سجل في دعم التطرف والارهاب"، الا انه لم يدع بشكل صريح الى الغاء الحدث.

وتابع "الدور القطري السلبي محصور في المال والإعلام لأن الدوحة خسرت المصداقية بعد إستداراتها المتكررة، إن لم تكن صاحب كلمة وموقف فتوجهاتك ضجيج".

وتقوم قطر ببناء أو إعادة تأهيل ثمانية ملاعب استعدادا للمونديال.

وقطعت دول عدة منها والامارات والبحرين، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، على خلفية اتهامها بدعم "الارهاب" والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة. وتضمن قطع العلاقات اقفال الحدود البرية الوحيدة لقطر والتي تربطها بالسعودية، وحرمانها من الواردات عبر البر، بما فيها مواد البناء.

هذا المحتوى من

AFP

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