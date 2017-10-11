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زحام مروري أعلى محور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارة ملاكي

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مصراوي Masrawy

زحام مروري أعلى محور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارة ملاكي

10:28 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

زحام مروري أعلى محور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارة ملاكي

ارشيفية

كتب - محمد الصاوي:

شهد محور صلاح سالم للطريق المتجه إلى المطار؛ كثافات مرورية مرتفعة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي.

بدأت أحداث الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مروري فانتقل على الفور رجال المرور لمكان الحادث وتبين عدم وجود أية خسائر بشرية

فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وحُطام السيارة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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