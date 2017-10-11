زحام مروري أعلى محور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارة ملاكي
زحام مروري أعلى محور صلاح سالم بسبب انقلاب سيارة ملاكي
10:28 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد الصاوي:
شهد محور صلاح سالم للطريق المتجه إلى المطار؛ كثافات مرورية مرتفعة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي.
بدأت أحداث الواقعة بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مروري فانتقل على الفور رجال المرور لمكان الحادث وتبين عدم وجود أية خسائر بشرية
فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وحُطام السيارة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حركة المرور: كثافات بالثورة وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وفيصل
-
مرور القاهرة: إغلاق محور النصر لمدة يومان بسبب إصلاحات كوبري الفنجري
-
مصرع ربة منزل صدمتها سيارة ملاكي أثناء عبورها الطريق في الحوامدية
-
احتفالات المنتخب تُوقف الحركة المرورية بشوارع المهندسين
إعلان
إعلان