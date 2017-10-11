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تيتي: البرازيل المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم

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تيتي: البرازيل المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم تيتي: البرازيل المرشح الأبرز للفوز بكأس العالم

التحرير

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قال مدرب البرازيلي تيتي إن منتخب بلاده يعد من أقوى المرشحين للفوز بلقب في الصيف المقبل إلى جانب كل من ألمانيا وفرنسا، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجحت البرازيل في الوصول إلى المونديال عبر تصدر تصفيات أمريكا الجنوبية التي اختتمتها فجر اليوم بالفوز على تشيلي بثلاثية نظيفة.

وأوضح تيتي أنه من خلال كرة القدم التي تقدمها البرازيل وحملتها الناجحة في تصفيات المونديال والمستوى العالي الذي قدمه اللاعبون والنتائج الجيدة، تعد البرازيل أبرز مرشح للفوز بالمونديال إلى جانب أبطال العالم، ألمانيا وفرنسا، الذين يمتلكون مواهب شابة بارزة من كيليان مبابي وألكساندر لاكازيت وأنطوان جريزمان.

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وعلى جانب آخر أكد تيتي أحقية الأرجنتين في التأهل إلى المونديال عقب فوزها فجرًا على الإكوادور بنتيجة 3-1 لتصل إلى كأس العالم للمرة الـ12 على التوالي.

وأضاف تيتي أن الأرجنتين استفادت كثيرًا من موهبة ميسي وجودته، مشيرًا إلى أن مباراة اليوم ليست الوحيدة التي تظهر مدى قوة الأرجنتين وقدرتها على المنافسة بشكل جيد في روسيا الصيف المقبل.

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التحرير

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