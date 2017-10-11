أخبار عاجلة

تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

ميسي: من الجنون عدم تأهل الأرجنتين للمونديال

Google+ Print
ميسي: من الجنون عدم تأهل الأرجنتين للمونديال ميسي: من الجنون عدم تأهل الأرجنتين للمونديال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه من الجنون عدم وصول منتخب بلاده إلى ، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتمكن نجم برشلونة من قيادة الأرجنتين للوصول إلى المونديال عقب تغلبها فجر اليوم على الإكوادور بنتيجة 3-1، سجل ميسي خلالها الهاتريك، ليقود الأرجنتين للظهور في المونديال للمرة الـ12 على التوالي.

شاهد أيضا

وقال ميسي إن الجميع انتابه الخوف قبل القدوم إلى الإكوادور، ولحسن الحظ تعامل لاعبو الأرجنتين مع الموقف بشكل جيد، وتمتعوا بالهدوء من أجل تحقيق الهدف، وهو الأمر المهم بعد نهاية المباراة، خاصة أنه من الجنون عدم وجود الأرجنتين في المونديال.

وأضاف ميسي أن منتخب الأرجنتين تعرض لانتقادات لاذعة، على الرغم من خوضه 3 نهائيات متتالية، مشيرًا إلى أن تكاتف اللاعبين معًا وابتعادهم عن وسائل الإعلام يسهل الأمور كثيرًا، مؤكدًا أنه من الأفضل الاستمتاع الآن بالتأهل، ومن ثم التفكير في كيفية التحضير للمونديال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

عبد المنصف: انتقلت لدجلة لتحقيق حلم اللعب في كأس العالم (فيديو)

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "

مصر وعودة الحلم - " المصريون يحتملون كل شئ إلا حلما سافر ولم يعد .. كيف الأمر والحلم كأس العالم ! "