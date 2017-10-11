ميسي: من الجنون عدم تأهل الأرجنتين للمونديال

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه من الجنون عدم وصول منتخب بلاده إلى كأس العالم، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتمكن نجم برشلونة من قيادة الأرجنتين للوصول إلى المونديال عقب تغلبها فجر اليوم على الإكوادور بنتيجة 3-1، سجل ميسي خلالها الهاتريك، ليقود الأرجنتين للظهور في المونديال للمرة الـ12 على التوالي.

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وقال ميسي إن الجميع انتابه الخوف قبل القدوم إلى الإكوادور، ولحسن الحظ تعامل لاعبو الأرجنتين مع الموقف بشكل جيد، وتمتعوا بالهدوء من أجل تحقيق الهدف، وهو الأمر المهم بعد نهاية المباراة، خاصة أنه من الجنون عدم وجود الأرجنتين في المونديال.

وأضاف ميسي أن منتخب الأرجنتين تعرض لانتقادات لاذعة، على الرغم من خوضه 3 نهائيات متتالية، مشيرًا إلى أن تكاتف اللاعبين معًا وابتعادهم عن وسائل الإعلام يسهل الأمور كثيرًا، مؤكدًا أنه من الأفضل الاستمتاع الآن بالتأهل، ومن ثم التفكير في كيفية التحضير للمونديال.