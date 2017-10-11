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هيئة الاستثمار: إقامة 3 مناطق صناعية بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر

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هيئة الاستثمار: إقامة 3 مناطق صناعية بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر هيئة الاستثمار: إقامة 3 مناطق صناعية بالقاهرة والقليوبية وأكتوبر

التحرير

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أعلن مجلس إدارة هيئة الاستثمار برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار، موافقته على إقامة منطقة استثمارية لمحافظة القليوبية متخصصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 36 فدانا بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، تتضمن آنشطة غذائية والأنشطة المكملة لها. 

وأكدت سحر نصر رئيس الهيئة أهمية البعد البيئي للمنطقة الاستثمارية، مع الإسراع في إقامتها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك. 

كما وافق المجلس على الطلبين المقدمين من شركة ماجد الفطيم العقارية لإقامة منطقتين استثمارتين على مساحة 399.400 متر مكعب بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر، وعلى مساحة 123.658 مترًا مكعبا بمول سيتي سنتر الماظة بالقاهرة، لإقامة مشروعات استثمارية، تتضمن محلات لأفضل الماركات العالمية والمحلية وأكبر مركز ترفيهي عائلي.

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وناقش المجلس الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من تطوير مركز خدمة المستثمرين، والتى تشمل توسيع المركز ببناء مبنى ملحق له، يتضمن صالة استقبال وصالة خاصة لكبار المستثمرينVIP  والتى ستتضمن كافة الخدمات لهم، إضافة إلى صالات مخصصة للجمعيات العادية وغير العادية واستخراج جوازات السفر وممثلين الجهات الخارجية والسجل التجارى ولإنهاء التراخيص، حيث سيتضمن المركز ممثلين عن 74 جهة كما نص قانون الاستثمار، وذلك للتسهيل على المستثمرين وممثلى الشركات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال، وإنشاء مناطق حرة واستثمارية فى كافة محافظات مصر، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر خلال العام المالى 2017- 2018، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات التى تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر.

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