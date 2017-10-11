سفير روسيا بالقاهرة: وفد مصر سيحظى بالترحيب في مهرجان الشباب

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أكد سيرجي كيربيتشنكو سفير روسيا بالقاهرة، أن الوفد المصري سيحظى بالترحيب من اللجنة المنظمة لمهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي سوف يعقد في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة 14 إلى 22 أكتوبر الجاري نظرًا لمشاركة مصر بوفد كبير يضم 100 شخص، مما يعكس أهمية مصر التي تعد قلب الوطن العربي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الروسي بأعضاء اللجنة التنفيذية للوفد المصري برئاسة شريف جاد وعضوية كل من محمود دسوقي ممثلا عن الأحزاب و اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، و سامي عمار عن وزارة الشباب و الرياضة، و داليا يسري عضو البرنامج الرئاسي، و محمد بسيوني عن شباب تحيا مصر و تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة .

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في هذا المهرجان نحو 20 ألفا من الشباب يمثلون 150 دولة حول العالم.

وأوضح "كيربيتشنكو" في بيان وزعه المركز الثقافي الروسي اليوم الأربعاء، أن المشاركة في هذا المهرجان الكبير تعد أمنية لأي شاب في العالم فهو الحدث الأكبر و الأكثر أهمية - حيث تتاح الفرصة للشباب للانفتاح على ثقافات الشعوب المختلفة و الفوز بصداقات جديدة و الوقوف صفًا واحدًا تحت شعار السلام والمحبة و نبذ العنف والتعصب.

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و أكد ثقته في قدرة الشباب المصري على تمثيل مصر تمثيلًا مشرفَا، معربًا عن أمله أن تكون مشاركة الوفد المصري مشاركة متميزة في المهرجان.

وقد ناقشت اللجنة مع السفير الروسي عودة السياحة الروسية و الطيران الي مصر و الدور الذي يمكن أن يلعبه الوفد المصري من خلال هذه المشاركة العالمية لدعم العلاقات الثنائية بين الشعبين التي تتمتع بخصوصية ليس فقط علي مستوي الحكومتين بل علي مستوي الشعبين حيث تعد منتجعات الغردقة و شرم الشيخ هي الأفضل للسائح الروسي علي مستوي العالم.

من جانبه، أعرب شريف جاد رئيس الوفد المصري عن شكره للسفير على كل التسهيلات التي قدمها المركز الثقافي الروسي والقنصلية للوفد المصري الذي يضم 100 مشارك في أكبر مشاركة مصرية في المهرجانات العالمية .