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بالصور.. مصمم جرافيك روسي يغزو العالم بحيوانات عملاقة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. مصمم جرافيك روسي يغزو العالم بحيوانات عملاقة

10:13 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. الجليد يغير ملامح أماكن حول العالم

الألبوم التالى

بالصور.. الجليد يغير ملامح أماكن حول العالم

كتبت - فاطمة خالد

صمم الفنان الروسي "إيبين أكا"، مجموعة من الرسومات التي اتحلت فيها الحيوانات دور البطل الرئيسي وكأنه في عوالم أخرى جديدة.

وبحسب موقع "بورد باندا"، أن "أكا"، جعل أحجام الحيوانات أضعاف الحقيقي، وأيضا مقارنة بحجم البشر الذين يظهرون في صوره.

ويخرج مصمم الجرافيك الروسي العنان لخياله و مثل ما يميل غالبية الفنانين إلى الجموح والخروج عن المألوف، وتطبيقًا لمقولة "الفنون جنون".

ويقول "أكا" لموقع "بورد باندا": "الرعب من مملكة الحيوان دائما مصدر إلهامي، لذا تسائلت، ماذا لو كانت قوة ودهاء وافتراس الحيوانات موجهة لخدمة البشر، والحفاظ على عالمهم".

وأضاف "أكا": "نتيجة هذه الفكرة خرجت تلك المجموعة من الصور، وكأنها من عالم أخر أكثر خيالية، يعيش فيه البشر في ظل حيوانات عملاقة تحميهم وتدافع عنهم".

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مصراوي Masrawy

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