خطف ثلاث ناشطات فى فيمن ومصور على هامش زيارة بوتين

كييف (أ. ف. ب)

أعلنت حركة فيمن التى تضم ناشطات يتظاهرن عاريات الصدور دفاعا عن حقوق النساء، أن ثلاث ناشطات أوكرانيات فى الحركة إضافة إلى مصور سابق لوكالة فرانس برس تعرضوا للخطف السبت فى كييف حين حاولت الناشطات الثلاث التظاهر رفضا لزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وقالت مسئولة الحركة آنا جوتسول لفرانس برس إن ثلاث ناشطات فى فيمن كن ينوين التظاهر فى وسط العاصمة الأوكرانية، إضافة إلى مصور، "تعرضوا للضرب بأيدى مجهولين اقتادوهم بعدها فى سيارة إلى جهة مجهولة".

وأوضحت أن المصور هو ديمترى كوستيوكوف، الذى كان عمل فى مكتب فرانس برس فى موسكو.

وكانت جوتسول تعرضت لاعتداء صباحا قبيل زيارة بوتين الذى توجه إلى أوكرانيا للمشاركة فى احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين بعد الألف لاعتناق المسيحية فى المنطقة التى كانت تعرف باسم "كييف روس" فى القرون الوسطى.

وقالت فيمن فى بيان إن "الأجهزة الروسية الخاصة بمساعدة الأجهزة الأوكرانية تشن حملة ترهيب ضد ناشطات فيمن بسبب زيارة أعداء الديمقراطية، الديكتاتور بوتين والبطريرك (الارثوذكسي) كيرلس"، كما حملت الحركة بوتين "والزمرة التى تحوط به" مسؤولية "الاعتداءات على ناشطات فيمن"، حيث قالت شرطة كييف فى اتصال مع فرانس برس أنها لا تملك أى معلومات عن الحادث.